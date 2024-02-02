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Galatasaray'dan hakem tepkisi! ''Fenerbahçe maçı ile bu maçın VAR hakemi yine aynı...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2024 23:11 | Son Güncelleme:
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Samsunspor galibiyeti sonrası hakemi eleştirdi. Hakem kararlarından memnun kalmadıklarını söyleyen Öztürk, "MHK'nin bu kasıtlı tutum konusunda acilen tedbir alınmasını ve uzun süre bu VAR hakeminin başkalarının da canını yakmasını önlemesini istiyoruz." dedi.

Galatasaray'dan hakem tepkisi! ''Fenerbahçe maçı ile bu maçın VAR hakemi yine aynı...''

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Samsunspor galibiyeti sonrası hakem kararlarıyle ilgili konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇI İLE BU MAÇIN VAR HAKEMİ YİNE AYNI"

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Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Maç fazlasıyla da olsa lider olmaktan mutluyuz. İnşallah 24. şampiyonluğu alıp, 25. şampiyonlukla 5. yıldızı da alacağız. 2-0'lık skorla net bir galibiyet aldık. Oyundan çok memnunuz ama şu üzüntüyü dile getirmek istiyoruz. Fenerbahçe maçı ile bu maçın VAR hakemi yine aynı. Bugün yine inanılmaz bir moral bozukluğu yaşıyor, kasıt arıyoruz. 71. dakikada Icardi'ye yapılan net bir penaltıydı. Hakem VAR'ı dinledi ve 4 saniyede inceledi. Buna 4 saniyede nasıl karar verdiler." dedi.

"AYNI VAR HAKEMİ ICARDI'NİN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDIĞINDA DA DEVAM ETMİŞTİ"

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Metin Öztürk, "Aynı VAR hakemi Icardi'nin elmacık kemiği kırıldığında da devam etmişti. Bu tamamen kasıtlı. MHK'nin bu kasıtlı tutum konusunda acilen tedbir alınmasını ve uzun süre bu VAR hakeminin başkalarının da canını yakmasını önlemesini istiyoruz. Son dakika Kaan Ayhan'ın vuruşunda da el olduğunu düşünüyoruz ama onda da karar aut olarak çıktı. Ele geldiyse nasıl aut oluyor. Yolumuza devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

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