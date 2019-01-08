SPOR

Galatasaray'dan Hulusi Belgü açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2019 21:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü'nün 8.532 TL para cezası ve 3 ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden men edildiğini duyurdu.

Galatasaray'dan Hulusi Belgü açıklaması

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe ile oynadıkları müsabakanın ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle şikayette bulunduğu Fenerbahçe'nin eski başkan adayı Hulusi Belgü'nün 8 bin 532 TL para cezası aldığını ve 3 ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden men edildiğini açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 02.11.2018 tarihinde gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından “@HulusiBelgu” kullanıcı isimli Twitter hesabından yapılan haksız ve hakaretamiz ifadeler nedeniyle, Kulübümüz tarafından hesap sahibi hakkında şikayette bulunulmuştur. Yapılan tahkikat sonucunda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “kamuoyunda radikal düşünceleri tetikleyici, toplumdaki kutuplaşmayı tetikler körükler nitelikte olduğu ve futbolda şiddet ortamını olumsuz etkiler biçimde olduğu ve 6222 sayılı yasa hükümlerine aykırılık teşkil ettiği kanaatine varılmıştır” gerekçesi ile Hulusi Belgü’yü kabahatli bulmuş ve 8.532 TL idari para cezası ile üç ay süreyle spor müsabakalarının seyrinden yasaklanmasına dair idari yaptırım ve para cezası kararı vermiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

DwaQcGpX4AAqm41

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Galatasaray'a bir Brezilyalı dahaGalatasaray'a bir Brezilyalı daha
Aslan, Eskişehir'i geçemediAslan, Eskişehir'i geçemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray hulusi belgü

En Çok Okunan Haberler

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Bu sevişme sahneleri gündemden düşmüyor!

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Cezaevindeki kardeşinin eşine tecavüz etti! Savunması 'pes' dedirtti

Bir bomba transfer de Barcelona'dan

Bir bomba transfer de Barcelona'dan

Semih Kaya'ya büyük şok!

Semih Kaya'ya büyük şok!

Beşiktaş için bomba transfer iddiası!

Beşiktaş için bomba transfer iddiası!

Aslan, Eskişehir'i geçemedi

Aslan, Eskişehir'i geçemedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Ve Falcao transferi bitti! Galatasaray...

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

G.Saray'da yeni ayrılık! Garry'den sonra...

Galatasaray'dan iki transfer

Galatasaray'dan iki transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Hulusi Belgü açıklaması

G.Saray'dan Hulusi Belgü açıklaması

Galatasaray, Chaves'ten Brezilyalı stoper Marcao'yu transfer etti

Galatasaray'a bir Brezilyalı daha

Galatasaray 3 - 3 Eskişehirspor

Aslan, Eskişehir'i geçemedi

Emre Akbaba'dan Fenerbahçe derbisi itirafı

Emre Akbaba'dan derbi itirafı

Galatasaray'ın gündemindeki Alan'ın Guangzhou Evergrande ile sözleşme uzattığı iddia edildi

Galatasaray'a Alan şoku! Beklenmiyordu...

Serdar Aziz transfer görüşmelerine başladığını açıkladı!

Ve Serdar sessizliğini bozdu! Görüşmeleri açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.