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  4. Galatasaray'dan ilk yarıda 3 gol yiyen Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Galatasaray'dan ilk yarıda 3 gol yiyen Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 20:03 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nün Galatasaray'ı ağırladığı mücadelenin ilk yarısında ev sahibi ekibin etkisiz oyunu tecrübeli yorumcu Erman Toroğlu'nun dikkatini çekti. Canlı yayında ağır eleştirilerde bulunan Toroğlu'nun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ankaragücü ile Galatasaray Trendyol Süper Lig'in kritik haftasında karşı karşıya geldi. İlk yarının 3-0 bittiği mücadelenin ardından konuşan Erman Toroğlu, Ankaragücü futbolcularını hedef aldı. Toroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu. İşte o açıklamalar...

"ANKARAGÜCÜ UTANIR MI?"

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"Galatasaray maçı bitirdi. İkinci yarı falan var ama ikinci yarılık maç değil. Maç bitti. Fark olur mu? İşte Ankaragücü 'ayıp oluyor, biz biraz oynayalım' der mi, utanıp mücadele eder mi?"

"ANKARAGÜCÜ SEYİRCİSİ KAZIMCAN'A TAKTI"

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"Ankaragücü seyircisi Kazımcan'a taktı. Kalecin hata yapıyor, Kazımcan hata yapıyor, başkaları da hata yapıyor. Ankaragücü'nde iyi oynayan bir tane oyuncu söyler misin? Ankaragücü iyi mücadele ediyor diyebilir misin, diyemezsin. Ankaragücü seyrediyor. Galatasaray her şeyi yapıyor."

"ANKARAGÜCÜ GİBİ TAKIMLAR 'YAVRU' GELİYOR"

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"Galatasaray iyi oynuyor. Fark var. Avrupa kupalarında oynayınca böyle maçlar çerez geliyor. Orada mücadele eden takımlara Ankaragücü gibi takımlar 'yavru' geliyor."

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