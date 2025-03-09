Galatasaray'dan Inaki Pena hamlesi! Sarı-kırmızılılar o rakamı gözden çıkardı... Barça'dan yeşil ışık

Yeni sezona yeni bir kaleciyle başlamak isteyen Galatasaray, Barcelona forması giyen Inaki Pena'yı gündemine almıştı. Sarı kırmızılıların, başarılı file bekçisi için yaptığı resmi teklif ortaya çıktı.

ASLAN 10 MİLYONU GÖZDEN ÇIKARDI

İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Galatasaray, eski kalecisi Inaki Pena için Barcelona'ya 10 milyon euro bonservis ödemeyi teklif etti. Habere göre; iyileşme sürecinde olan Ter Stegen'in yokluğunda kaleyi Szczesny'e emanet eden teknik direktör Hansi Flick, 3. kaleci olarak gördüğü Pena'nın ayrılığına yeşil ışık yaktı. Sportif Direktör Deco'nun masadaki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtilirken, 1.5 yıl sözleşmesi kalan Pena'nın Barcelona'daki geleceğinin yakın zamanda sona erecek gibi göründüğü kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu. Bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapatırken, toplamda 25 gol yedi.