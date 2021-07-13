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Galatasaray'dan İsmail Çokçalış için resmi adım

13.07.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, sağ bek konusunda Bursaspor'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış için resmi adım atacak.

Galatasaray'dan İsmail Çokçalış için resmi adım

Galatasaray'dan sağ bek operasyonu... DeAndre Yedlin'in performansından memnun olmayan ve Omar Elabdelleoui'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrasında ortaya koyacağı oyunun belirsizliği nedeniyle Cim Bom, Bursaspor 'un genç futbolcusu İsmail Çokçalış'ı gündemine almıştı.

Sarı- Kırmızılılar'ın bu hafta içinde Yeşil-Beyazlılar ile masaya oturacağı kaydedilirken, çapraz bağları kopan genç oyuncu için Bursa cephesinin transferde zorluk çıkarması beklenmiyor.

Fanatik Gazetesi'nden Metin Karabaş'ın haberine göre; Eylül ayında sahalara dönmesi planlanan İsmail Çokçalış'ın da Sarı- Kırmızılı formayı giymek adına istekli olması Galatasaray 'ın elini güçlendiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Bursaspor
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