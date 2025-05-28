Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya drone ile gönderme! 'The Real One'

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, yaşadığı şampiyonluğun kutlamalarına devam ediyor. GSYİAD tarafından düzenlenen şampiyonluk kutlamasında yüzlerce drone'un şovu izleyenleri büyüledi.

JOSE MOURINHO'NUN KALDIĞI OTELDE DÜZENLENDİ

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3., toplamda 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları devam ediyor. Galatasaraylı İş İnsanları Derneği’nin şampiyonluk kutlaması, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun konakladığı otelde gerçekleştirildi.

GÖKYÜZÜNDE MESAJ İÇEREN GÖRÜNTÜLER

Galatasaray Kulübü, drone yardımıyla gökyüzüne birçok görüntü yansıttı. Bu görüntülerden bazılarında ezeli rakiplere göndermeler de vardı. Özellikle Okan Buruk için hazırlanan, Jose Mourinho göndermeli 'The Real One' yazısı sosyal medyada gündem oldu.