Galatasaray'dan Kaan Ayhan'a 5 milyon euroluk teklif

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan için Sassuolo'ya farklı bir ödeme planıyla toplamda 5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti.

SASSUOLO YÖNETİMİ SÜRE İSTEDİ

Sassuolo Teknik Direktörü De Zerbi'nin "Takımda kalsa iyi olur" raporu vermesine rağmen İtalyan kulübünün yaz aylarında 2,5 milyon euroya transfer ettiği oyuncusunu 6 ayda yüzde 100 kar ederek satma fikrine sıcak baktığı ve ilerleyen saatlerde yönetimin kesin bir karara varacaği kaydedildi.

KRİTİK İSİM LUYINDAMA

Galatasaray'da son haftalarda düşük performansı ile eleştirilen Luyindama'nın satışının, Kaan Ayhan transferinde kritik rol oynadığı da kaydediliyor. İtalya'dan ve İngiltere'den talipleri olan Luyindama'nın gönderilmesi halinde sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan transferini gerçekleştirileceği de vurgulanıyor.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Kaan Ayhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitch yayınında "Haberleri gördüm, bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor." ifadelerini kullanarak Türkiye'ye transfere sıcak baktığını gözler önüne sermişti.

BU SEZON 709 DAKİKA OYNADI

Sezon başında 2,5 milyon euro bonservis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuolo'ya transfer olan Kaan Ayhan, bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı.

