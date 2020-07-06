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Galatasaray'dan kaleye büyük tecrübe: Antonio Adan

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası yeni sezon adına kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Antonio Adan ile ilgileniyor.

Galatasaray'dan kaleye büyük tecrübe: Antonio Adan

Başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Atletico Madrid ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Antonio Adan ile ilgileniyor. Record'un haberine göre 33 yaşındaki kaleci ile Sporting de ilgilenirken Galatasaray'ın transfer adına girişimlerde bulunduğu aktarılmakta.

2018'de Betis'ten Atletico Madrid'e transfer olan Adan, bugüne kadar Jan Oblak'ın arkasında sadece 2 maçta forma giyebildi ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

33 yaşında ve 1.90 boyundaki kaleci Real Madrid altyapısından yetiştikten sonra Real Madrid, Cagliari, Betis ve Atletico Madrid formaları giydi. Özellikle Real Betis dönemindeki performansıyla dikkat çeken ve takımın kaptanlığını yapan Adan, sonrasında Jan Oblak'ın yedeği olarak Atletico Madrid kadrosuna katılmıştı.

İspanya alt yaş grubu milli takımlarında da performansıyla dikkat çeken Adan, bu aşamalarda toplam 39 kez forma giydikten sonra A Milli Takım düzeyinde şans elde edememişti.

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