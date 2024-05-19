SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!

Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 18:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi iki takım zemin kontrolü için sahaya çıktığı esnada sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş arasında yaşanan gerginlik diğer futbolcuların da araya girmesiyle büyüdü. Yaşanan bu olay sonrası sarı-kırmızılı cepheden açıklama geldi.

Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında saat 19.00’da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın da Yandaş’a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.

İŞTE O ANLAR

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

xtarz

"90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okan Buruk'tan kavga açıklaması!Okan Buruk'tan kavga açıklaması!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!
Fenerbahçe formasıyla Florya'nın önüne gitti!Fenerbahçe formasıyla Florya'nın önüne gitti!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kaza yaptı! Bölgeden görüntüler geldi

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında satırla katlettiler

Kan donduran vahşet! Sokak ortasında satırla katlettiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi kavga çıktı!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yalnızca 14 kişi izledi!

Galatasaray - Fenerbahçe maçını yalnızca 14 kişi izledi!

Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Okan Buruk'tan kavga açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.