Galatasaray'dan kavga sonrası açıklama!

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında saat 19.00’da Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğu yakından ilgilendiren bu zorlu derbi başlamadan sahada gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları da zemin kontrolü için sahaya çıktığı sırada sarı-kırmızılı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş arasında sözlü atışma oldu. Galatasaraylı bir diğer futbolcu Abdülkerim Bardakcı’nın da Yandaş’a fiziki temasta bulunmasıyla gerilim büyüdü.

İŞTE O ANLAR

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

"90 dakika boyunca hiçbir tahrike kapılmadan takımımızı desteklemeliyiz. Kışkırtmalara kapılmanın Galatasaray'a ve şampiyonluk yolundaki takımımıza zarar vereceğini unutmamalıyız. Bu hususa dikkat etmemiz özellikle önemlidir. Sahadaki aslanlarımız mücadelelerini verirken tribündeki bizler onların itici gücü olalım ve desteğimizi azalmadan, yorulmadan, etkimizi sürekli artırarak gösterelim."





