SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

28.01.2021 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Galatasaray kulübü, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun bakaya düştüğü ve askerlik görevi nedeniyle birliğine çağrıldığı şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün sosyal medya üzerinden yayılan ve dedikodu temeline dayanan bir haber üzerine kulübümüz tarafından açıklama yapma gereği duyulmuştur. Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun gerekli ertelemelerin yapılmadığı gerekçesiyle bakaya düştüğü ve askerlik görevi için birliğine çağrıldığı yönündeki haberler tamamen yalandır. Vatani görevi için 2026 yılına kadar tecili bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun yanı sıra futbol takımı kadromuzdaki herhangi bir sporcumuzun da kariyerlerine devam etmeleri adına benzer bir engeli bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Diagne'nin yerine gelecek isim belli olduDiagne'nin yerine gelecek isim belli oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Diagne'nin yerine gelecek isim belli oldu

Diagne'nin yerine gelecek isim belli oldu

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

Egemen Korkmaz adeta çıldırdı!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

'İrfan Can için F.Bahçe ile görüşeceğiz'

'İrfan Can için F.Bahçe ile görüşeceğiz'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

SON DAKİKA! İrfan Can Kahveci 1 ay yok!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Mesut Özil'in maliyetini resmen açıkladı

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Süper Lig devinden Boupendza bombası

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

G.Saray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması

DeAndre Yedlin sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Sezon sonunda Galatasaray yolcusu

Galatasaray'da Diagne gidiyor, Jörgensen yolda

Diagne'nin yerine gelecek isim belli oldu

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'a geliyor!

Henry Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

Onyekuru ilk antrenmanına çıktı

Mbaye Diagne, West Bromwich Albion yolcusu

Galatasaray'da yıldız isim ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.