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Galatasaray’dan, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası VAR ve hakem tepkisi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.01.2025 23:05
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Hafta içi Kupa'da Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray’dan, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası VAR ve hakem tepkisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

"KENDİ YALANLARINA İNANA AHLAKSIZLARA İNAT"

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yaptı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
2 - 3
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Konyaspor fenerbahçe
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