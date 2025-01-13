Galatasaray’dan, Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası VAR ve hakem tepkisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışına devam ederken, Galatasaray’ın sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

"KENDİ YALANLARINA İNANA AHLAKSIZLARA İNAT"

Galatasaray, Konyaspor - Fenerbahçe maçında VAR'da görev alan Sarper Barış Saka ve orta hakem Direnç Tonusluoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı kırmızılılar, "'VAR' gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımını yaptı.