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Galatasaray'dan Kopenhag maçı öncesi müthiş prim! Oyuncular motive oldu...

20.09.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Kopenhag maçı için dikkat çeken bir prim hazırladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Kopenhag maçına büyük bir prim hazırladı. Karşılaşmayı kazanmak için odaklanan sarı-kırmızılılarda yönetimden de flaş bir hamle geldi.

1 MİLYON EURO PRİM

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Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden alacağı 2.8 milyon euro'luk paranın 1 milyon euro'sunu takıma dağıtma kararı alan Galatasaray yönetimi futbolcuları bir hayli mutlu etti.

OYUNCULAR MOTİVE OLDU

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Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından futbolcular bir hayli motive oldu. Yönetime teşekkür eden sarı-kırmızılı oyuncular, Kopenhag maçına daha da motive bir şekilde hazırlanıyor.

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