Galatasaray'dan Kopenhag maçı öncesi müthiş prim! Oyuncular motive oldu...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Kopenhag maçına büyük bir prim hazırladı. Karşılaşmayı kazanmak için odaklanan sarı-kırmızılılarda yönetimden de flaş bir hamle geldi.

1 MİLYON EURO PRİM

Kopenhag'ı mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nden alacağı 2.8 milyon euro'luk paranın 1 milyon euro'sunu takıma dağıtma kararı alan Galatasaray yönetimi futbolcuları bir hayli mutlu etti.

OYUNCULAR MOTİVE OLDU

Galatasaray'ın bu hamlesinin ardından futbolcular bir hayli motive oldu. Yönetime teşekkür eden sarı-kırmızılı oyuncular, Kopenhag maçına daha da motive bir şekilde hazırlanıyor.

