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Galatasaray'dan çıldırtan transfer hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Leeds United taraftarları, golcüleri Kemar Roofe için Newcastle ile beraber Galatasaray’ın da görüşme halinde olduğu iddiası üzerine çıldırdı. Geçmişte Harry Kewell’a tehditler savuran Leeds taraftarları, Roofe konusunda da yönetimden resmi açıklama bekliyor.

Galatasaray'dan çıldırtan transfer hamlesi

İngiltere’den Leeds United taraftarlarını çıldırtan bir transfer iddiası geldi... Galatasaray’ı ezeli düşmanları olarak gören İngiliz ekibinin taraftarları golcüleri Kemar Roofe için Newcastle ile beraber Galatasaray’ın da görüşme halinde olduğu iddiası üzerine çıldırdı.

Daha önce Galatasaray’a transfer olduğu için Harry Kewell’a tehditler savuran Leeds taraftarları, Roofe konusunda yönetimden resmi açıklama bekliyor.

Kemar Roofe

KEMAR ROOFE KİMDİR?
6 Ocak 1993 doğumlu olan Kemar Roofe, futbola West Brom altyapısında başladı. Vikingur, Northampt. Town, Cheltenham Town, Colchester United, Oxford United ve son olarak Leeds United formaları giydi. 2006 yılında geldiği Leeds United'da bu sezon 19 maçta 13 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

Santrfor bölgesinde forma giyen Kemar Roofe'un Leeds United ile 202 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray leeds united Kemar Roofe harry kewell

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