Galatasaray'dan Liverpool'a büyük tepki! Bilinmeyen gerçeği açıkladılar

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Liverpool’a sert sözlerle yüklendi. Noa Lang’ın sakatlığı sonrası İngiliz ekibinin özür dilememesini eleştiren Yazgan, gündem değiştirme çabası olduğunu savundu. Sarı-kırmızılı yönetim, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray cephesinde, Liverpool ile oynanan maçın ardından gündeme gelen ırkçılık iddialarıyla ilgili tartışmalar büyüyor. Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR ÖZÜR YOK"

A Spor’a konuşan Yazgan, Liverpool’un Noa Lang’ın yaşadığı ciddi sakatlığın üzerini örtmeye çalıştığını savunarak, karşı taraftan herhangi bir özür gelmemesine tepki gösterdi. "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır." sözleriyle durumu eleştirdi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İngiliz temsilcisinin gündemi farklı bir yöne çekmeye çalıştığını öne süren Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yaşananların takipçisi olacaklarını vurgulayan Yazgan, sürecin uluslararası boyuta taşındığını da belirtti. "Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız." diyerek kararlı bir duruş sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünya tarihinde ilk! Bu penaltı için 226 km yol geldilerDünya tarihinde ilk! Bu penaltı için 226 km yol geldiler
Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi...Osimhen'in kaçıracağı maçlar belli oldu! O maçta sahada olacak: Fenerbahçe derbisi...

En Çok Okunan Haberler
ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

İngiltere ve Belçika'dan peş peşe İran kararı! Yeşil ışık yaktılar

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Katil zanlısı ünlü iş insanının oğlu çıktı! Her yerde aranıyor

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Fitch: "Hürmüz Boğazı 6 ay kapalı kalırsa petrol 120 dolar olur"

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

