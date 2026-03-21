Galatasaray'dan Liverpool'a büyük tepki! Bilinmeyen gerçeği açıkladılar

Galatasaray cephesinde, Liverpool ile oynanan maçın ardından gündeme gelen ırkçılık iddialarıyla ilgili tartışmalar büyüyor. Sarı-kırmızılı kulübün Genel Sekreteri Eray Yazgan, İngiliz ekibine yönelik sert açıklamalarda bulundu.

"TEK BİR ÖZÜR YOK"

A Spor’a konuşan Yazgan, Liverpool’un Noa Lang’ın yaşadığı ciddi sakatlığın üzerini örtmeye çalıştığını savunarak, karşı taraftan herhangi bir özür gelmemesine tepki gösterdi. "Liverpool tarafından kulübümüze veya oyuncumuza yönelik tek bir özür dahi yapılmadı. Bu kabul edilemez. Bu suskunluk ve sorumluluğu görmezden gelmek olayın üzerini örtme çabasıdır." sözleriyle durumu eleştirdi.

"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İngiliz temsilcisinin gündemi farklı bir yöne çekmeye çalıştığını öne süren Yazgan, "Liverpool özür bile dememişken, bir de bunun üstüne kendi oyuncuları Konate'ye yönelik sosyal medyada yapıldığını iddia ettikleri hayali söylemleri gündeme taşıyarak, konuyu farklı bir yöne çekmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ortada oyuncu sağlığını tehdit eden ciddi bir durum varken, Liverpool gündem değiştirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Yaşananların takipçisi olacaklarını vurgulayan Yazgan, sürecin uluslararası boyuta taşındığını da belirtti. "Liverpool gibi bir kulübün önce sahasında yaşanan skandalın hesabını vermesi, gereken özrü de gecikmeksizin dile getirmesi gerekiyor. UEFA, Lang'ın sakatlandığı pozisyon hakkında bir soruşturma başlattı. Bizim de temaslarımız oldu. Bu işin peşini bırakmayacağız." diyerek kararlı bir duruş sergiledi.