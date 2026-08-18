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Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı! Ayrılık iddialarına zamlı yanıt

Son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan ve mutsuz olduğu öğrenilen Lucas Torreira için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı yıldızın maaşına zam yapma kararı aldı.

Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı! Ayrılık iddialarına zamlı yanıt
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde kritik bir gelişme yaşandı. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ve son dönemde ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Lucas Torreira için sarı-kırmızılı yönetim nihai kararını verdi.

YÖNETİMDEN TORREIRA HAMLESİ: MAAŞINA İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Orta sahanın dinamosu olan Uruguaylı yıldızın mutsuz olduğu yönündeki haberlerin ardından düğmeye basan Galatasaray yönetimi, tecrübeli futbolcuyu kadroda tutmak adına harekete geçti. Sarı-kırmızılı kurmaylar, başarılı oyuncunun moralini yükseltmek ve takımdaki devamlılığını sağlamak amacıyla maaşında zam yapılmasına karar verdi.

Gerçekleştirilecek maaş iyileştirmesiyle birlikte yıldız futbolcunun takımdaki huzursuzluğunun giderilmesi ve hakkındaki ayrılık söylentilerinin tamamen sonlandırılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
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