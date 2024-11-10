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Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe için olay açıklama! "Elle gol attılar"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.11.2024 20:15
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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray'da karşılaşmanın ardından İbrahim Hatipoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçe için olay açıklama! "Elle gol attılar"

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı 3-2 Galatasaray kazandı.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"11 GOLÜN 6'SI PENALTIDAN"

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"Milli araya galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip geldik. Çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam aleyhimize 2 tane çok kolay penaltı çalındı. Bu 2 penaltı lehimize çalınsaydı bugün Türkiye'de kimler neler konuşuyordu. Yapılan algılar meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler. Aslında burada yapı yok, çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin, Galatasaray aleyhine o kadar kolay penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler şu anda algıların onlara getirdiği cesaret. 11 gol yemişiz bunların 6'sı penaltılardan. Bu penaltıların 6'sı da gri pozisyon.

"BARİZ EL VAR"

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Buraya gelmeden önce VAR'dan bir gol kararı verildi. VAR'ın çağırdığı pozisyonda bariz bir el pozisyonuna rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Sabrımız tükeniyor. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz ama 11 haftada 11 golün 6 tanesi penaltıdan. Bu ayıbın ortadan kaldırılması lazım. MHK'ya büyük görev bekliyor, verdikleri kararları gözden geçirmeleri gerekiyor. Gidişat hayra alamet değil."

"ADALET İSTİYORUZ"

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"Kimsenin lehine ya da aleyhine böyle hatalar olmasın! Hakem kararlarında adalet istiyoruz. VAR müdahaleleri çok ciddi maçları etkiliyor. Bunları görmüyorlar mı? Biz bu konuların takipçisi olacağız! Artık bardağı taşıran son damlaları bu iki penaltıda gördük! Omuz omuza mücadele penaltı veriliyor, hakemin gözü önündeki pozisyona VAR çağırıyor."

"Yabancı ya da yerli hakem değil, iyi hakem çözüm! Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için öncelikle hakemler iyi gitmeli. 10 haftadır bağırdılar, çağırdılar ve hakemleri etki altına almayı başardılar."

"ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

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"Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O gün açıklama yaptım, konu kapandı."

"GURURLUYUZ"

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"Victor Osimhen'in yine güzel bir maçını izledik. Bütün dünyada ilgili ile izleniyor. Galatasaray olarak böyle bir oyuncuya sahip olmanın gururunu yaşıyoruz."

"ICARDİ'NİN DÖNMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

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"Mauro Icardi ile maçı beraber izledik. Bu maçta bizim aleyhimize verilen penaltılardaki gibi müdahalelerin onlarcası Mauro Icardi'ye yapıldı ama hiçbiri verilmedi.

"Mauro Icardi'nin geri dönmesi için her şeyi yapacağız. Mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi'nde Mauro Icardi ile birlikte final oynamak istiyoruz."

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