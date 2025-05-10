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Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe hakkında konuşan Metin Öztürk, dün oynanan maçta sarı-lacivertlilerin 8 kişi kalması gerektiğini savundu.

Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!
Emre Şen

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Şampiyonluk için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Öztürk, 3 maçı da kazanmak istediklerini dile getirdi.

"FENERBAHÇE, GEÇEN MAÇI 8 KİŞİ TAMAMLAMASI GEREKİRDİ"

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Dünkü maçın hakem yönetimi sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, geçen maçı 8 kişi tamamlaması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladı. İnşallah seneye böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ KULÜBÜ"

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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi, bizi her zaman olduğu gibi harika bir şekilde ağırladı. Şampiyonluk için henüz bir şey bitmedi. Kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz." dedi.

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Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Metin Öztürk fenerbahçe galatasaray
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