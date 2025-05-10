Galatasaray'dan maç sonunda Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Şampiyonluk için henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Öztürk, 3 maçı da kazanmak istediklerini dile getirdi.

"FENERBAHÇE, GEÇEN MAÇI 8 KİŞİ TAMAMLAMASI GEREKİRDİ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Dünkü maçın hakem yönetimi sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, geçen maçı 8 kişi tamamlaması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladı. İnşallah seneye böyle olmaz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİ KULÜBÜ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi, bizi her zaman olduğu gibi harika bir şekilde ağırladı. Şampiyonluk için henüz bir şey bitmedi. Kalan 3 maçımızı da kazanmak istiyoruz." dedi.