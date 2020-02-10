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Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray Kulübü, Kasımpaşa maçının başında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan Marcelo Saracchi açıklaması

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında 12 Şubat Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core, denge ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada tam süre alan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların interval koşuyla sürdürdüğü idmanın devam eden bölümünde 8'e 4 pas ve destek oyunu oynandığı ifade edildi.

Ana bölümünde 6'ye 6 çift kale oyun oynanan idmanın yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı kaydedildi. Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao'nun, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladığı bildirildi.

SARACCHI'DE SORUN YOK

Öte yandan Kasımpaşa maçının hemen başında sakatlığı sebebiyle oyundan çıkan Marcelo Saracchi'nin yapılan tetkiklerinde herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı ve oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

(AA)

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Galatasaray marcelo saracchi

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