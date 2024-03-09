Galatasaray'dan Marco Reus bombası! ''Seneye imzayı atıyor''

Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, Dortmund'dan ayrılacak Marco Reus'un gelecek sezon Galatasaray'a imza atacağını ifade etti.

"SENEYE GELİYOR"

Mahmut Recevik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Sözleşmesi sezon sonuna bitecek Reus'un Dortmund'dan ayrılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Alman deviyle bugüne kadar 415 maça çıkan Reus, 167 kez fileleri havalandırırken 128 de asiste imza attı.





