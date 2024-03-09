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Galatasaray'dan Marco Reus bombası! ''Seneye imzayı atıyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.03.2024 17:11
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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı takımın önümüzdeki sezon transfer yapacağı oyuncu hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.

Galatasaray'dan Marco Reus bombası! ''Seneye imzayı atıyor''
Marco Reus

Marco Reus

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların eski yöneticisi Mahmut Recevik, Dortmund'dan ayrılacak Marco Reus'un gelecek sezon Galatasaray'a imza atacağını ifade etti.

"SENEYE GELİYOR"

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Mahmut Recevik, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Seneye Dayı'nın yanına 'Marco Reis' geliyor" ifadelerini kullandı.

TAKIMDAN AYRILIYOR

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Sözleşmesi sezon sonuna bitecek Reus'un Dortmund'dan ayrılacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Alman deviyle bugüne kadar 415 maça çıkan Reus, 167 kez fileleri havalandırırken 128 de asiste imza attı.

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