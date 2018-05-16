Galatasaray'dan Mario Balotelli bombası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray hakkında İtalyan basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı. Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Tuttosport, Sarı Kırmızılılar'ın Nice'te forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli ile ilgilendiğini yazdı. Haberde Balotelli'yi isteyen kulüpler arasında Inter, Roma, Napoli, CSKA Moskova, Olimpik Marsilya ve Borussia Dortmund'un da bulunduğu belirtildi. Bu sezon Nice formasıyla 37 maçta 26 kez fileleri havalandıran Balo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. (FANATİK)
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