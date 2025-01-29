Galatasaray'dan Mauro Icardi için resmi açıklaması! Geri dönüş tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasındaki Tottenham mücadelesinde sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

BİREYSEL ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTI

Ülkesinde ameliyat olan Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başladığını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklamıştı.

"8-9 AY SONRA..."

Mauro Icardi'nin sakatlığına dair açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulüp Doktor Yener İnce, "Icardi, her gün yaptığı antrenmanların görüntüsü bizde var. Kendisi çalışmalarını sürdürüyor. 8-9 ay sonra sahalarda olacak."