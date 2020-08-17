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Galatasaray'dan Mehmet Ekici hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan oyuncuya maç başı para teklif etti. Cim-Bom ve Sarı-Lacivertliler arasında Mert Hakan krizi yaşanırken, Sarı-Kırmızılılar, Kanarya'da bekleneni veremeyen tecrübeli futbolcuya teklif sundu. Transferin 1 hafta içinde netleşmesi bekleniyor...

Galatasaray'dan Mehmet Ekici hamlesi

Florya'da transfer çalışmaları devam ederken; yeni bir isim için daha harekete geçildi. Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Fatih Öztürk gibi yerli futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, yakın dönemde bir transfer daha yapacak. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’deki sözleşmesi sona eren Mehmet Ekici’yi gündemine alan Cim-Bom, deneyimli futbolcuya sözleşme teklif etti. Ekici’yle masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, futbolcuya maç başı ücret önerdi.

SAKATLIK PROBLEMİ VAR

30 yaşındaki futbolcunun sakatlık probleminden dolayı böyle bir önlem alan Aslan, Ekici teklifi kabul ettiği takdirde tecrübeli orta sahayı kadrosuna bonservis bedeli ödemeden katmış olacak. Asist Analiz’in haberine göre; geçtiğimiz sezonun ilk yarısında kadroya dahil edilmeyen Mehmet Ekici, ligin ikinci devresinde yeniden takım listesine eklenmişti. Ekici, ikinci devrede çıktığı 8 Süper Lig karşılaşmasında 1 asist yaptı. Sezon sonunda mukavelesi tamamlanınca da boşa çıktı.

YERLİ FUTBOLCUYA HÜCUM

Mehmet Ekici özellikle duran toplardaki etkinliğiyle tanınıyor. Teknik Direktör Fatih Terim, Emre Akbaba sakatlık veya ceza problemi yaşamadığı sürece ilk 11’de onu tercih edecek. Ancak Mehmet Ekici transferi kadro derinliği açısından düşünülüyor. Üstelik önümüzdeki sezon sonrasında yabancı sayısında yine sınırlandırma gelirse, yerli oyuncuların önemi daha da artacak. Bu sebeple kaliteli Türk futbolcuları almak için kıyasıya bir yarış var. (Akşam)

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