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Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş hamlesi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2020 16:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın bir süre önce ön protokol imzaladığı Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, son anda Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle sarı-lacivertli takımla anlaşmıştı. Bu gelişme üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Son günlerde gündemi meşgul eden "Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe" üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.

HUKUK SAVAŞI BAŞLIYOR

Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferini mahkemeye taşıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.

5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT DAVASI

Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı. Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL'lik bir ödeme yaptı. Ancak imzalanan protokole göre Galatasaray'ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro'luk imza parası yatırması gerekiyordu.

GALATASARAY İMZA PARASINI ÖDEMEDİ

Sarı kırmızılılar koronavirüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun 'etik' olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri Erkan Afacan'a ödemek istedi.Menajeri ise Fenerbahçe'nin girişimi üzerine Galatasaray'dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu. Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Mert Hakan'ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.

CEZAİ HÜKÜMLER DEVREYE SOKULACAK

Mert Hakan ve menajeri Erkan Afacan ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı. Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.

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