Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş hamlesi!

Son günlerde gündemi meşgul eden "Galatasaray - Mert Hakan Yandaş - Fenerbahçe" üçgeninde bomba bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı ekip gözünü kararttı ve harekete geçti.
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş transferini mahkemeye taşıyor! Galatasaray ön protokol imzaladığı futbolcunun Fenerbahçe ile anlaşması üzerine hukuki yollara başvurma kararı aldı.
Sarı kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacak.
Galatasaray, Aralık ayında Mert Hakan ile anlaştı ve oyuncu ile ön protokol dahi yapıldı.Menajeri Erkan Afacan ile birlikte yapılan sözleşmede Mert Hakan'ın alacağı ücretten, imza parasına hatta cezai hükümler dahi yer aldı. Ve sarı kırmızılılar anlaşmanın ardından menajerine 150 bin TL'lik bir ödeme yaptı. Ancak imzalanan protokole göre Galatasaray'ın futbolcuya Haziran'da 500 bin Euro'luk imza parası yatırması gerekiyordu.
Sarı kırmızılılar koronavirüs pandemi nedeniyle sezon devam ettiği için bu durumun 'etik' olmayacağını belirterek parayı sezon bitiminde menajeri Erkan Afacan'a ödemek istedi.Menajeri ise Fenerbahçe'nin girişimi üzerine Galatasaray'dan yeni teklif ve kontrat şartlarına iyileştirme yapıp yapmayacağını sordu. Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılılar ise buna imzalanan ön protokol ve el sıkıştıklarını ifade edip olumsuz yanıt verdi.
Mert Hakan'ın da bu durum ve cazip teklifi üzerine tercihini değiştirip Fenerahçe ile anlaşması Galatasaray'ı harekete geçirdi. Sarı kırmızılılar, kulüp avukatları ile görüştü ve sözleşme detayları en ince ayrıntısına kadar incelendi, araştırıldı.
Mert Hakan ve menajeri Erkan Afacan ile yapılan ön protokoldeki cezai hükme devreye sokma kararı aldı. Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş'a tam 5 milyon Euro'luk tazminat davası açacağı ortaya çıktı.
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