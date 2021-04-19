Galatasaray’dan Mete Kalkavan atamasına tepki: Kronik problemi olan…

Süper Lig 36. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor’u ağırlayacak olan Galatasaray, karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan’ın yöneteceğinin açıklanmasının ardından resmi siteden bir bildiri yayınladı.

“Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruz!” başlıklı yazıda yapılan bu atamanın hatada ısrar olduğu vurgulandı. İşte Galatasaray’ın yaptığı o açıklama:

“Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dâhil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz.

Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla “hatada ısrar ediyoruz” anlamını taşımaktadır.

Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Galatasaray Spor Kulübü”

