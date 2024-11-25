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Galatasaray'dan moralleri bozacak açıklama! Kaan Ayhan en az 4 maç yok...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.11.2024 20:49
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Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan moralleri bozacak açıklama! Kaan Ayhan en az 4 maç yok...
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Kaan Ayhan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 13. haftasındaki Bodrumspor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan’ın tedavisine başlanmıştır" denildi.

4 MAÇ OYNAMAYABİLİR

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kaan Ayhan'ın en az 4 maç forma giyemeyeceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaan Ayhan galatasaray
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