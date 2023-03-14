Galatasaray'dan Morata çıkartması! Icardi olmazsa bir başka dünya yıldızı geliyor

PSG'den bu sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, PSG ile anlaşamazsa farklı alternatiflere yönelecek.

GALATASARAY'DAN 'ÇİLEK' OPERASYONU

Galatasaray yönetimi, Icardi transferinde olduğu gibi yeni bir 'çilek' operasyonu gerçekleştiriyor. Yıldız golcünün takımda kalmaması durumunda yine aynı kalibrede bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Morata ile dirsek teması kurdu.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren 30 yaşındaki Morata ile menajerleri aracılığıyla temas kuran Galatasaray yönetimi beklemeye geçti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek İspanyol golcüyü yedekte bekleten sarı-kırmızılılar, Icardi ile anlaşamazsa Morata'ya parçalı formayı giydirecek.



