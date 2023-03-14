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Galatasaray'dan Morata çıkartması! Icardi olmazsa bir başka dünya yıldızı geliyor

14.03.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezonun kadrosunu yavaş yavaş şekillendiren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ayrılma ihtimaline karşılık sarı-kırmızılılar kollarını sıvadı. Cimbom, forvet bölgesine yine Icardi gibi dünyaca ünlü bir yıldızı düşünüyor. Yedekte tutulan oyuncularla dirsek teması kuran Galatasaray yönetiminin ilgilendiği en büyük oyuncunun ismi ortaya çıktı.

Galatasaray'dan Morata çıkartması! Icardi olmazsa bir başka dünya yıldızı geliyor
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
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PSG'den bu sezonluğuna kiralanan Icardi'yi önümüzdeki sezon da takımda görmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, PSG ile anlaşamazsa farklı alternatiflere yönelecek.

GALATASARAY'DAN 'ÇİLEK' OPERASYONU

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Galatasaray yönetimi, Icardi transferinde olduğu gibi yeni bir 'çilek' operasyonu gerçekleştiriyor. Yıldız golcünün takımda kalmaması durumunda yine aynı kalibrede bir golcüyü takıma kazandırmak isteyen Galatasaray yönetimi, Morata ile dirsek teması kurdu.

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Kariyerini Atletico Madrid'de sürdüren 30 yaşındaki Morata ile menajerleri aracılığıyla temas kuran Galatasaray yönetimi beklemeye geçti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek İspanyol golcüyü yedekte bekleten sarı-kırmızılılar, Icardi ile anlaşamazsa Morata'ya parçalı formayı giydirecek.


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