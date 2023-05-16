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Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e çağrı: Geri dön!

16.05.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, Fransa'da gündem oldu. LGBT+ temalı formayı giymeyi reddetmesi üzerine kadro dışı kalan Mısırlı golcü için Sarı-Kırmızılılar'dan bir hamle aldı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e çağrı: Geri dön!
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Nantes
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Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Toulouse deplasmanına konuk olan Nantes'ta flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed, müsabaka öncesinde kadro dışı kalmıştı. LGBT+ temalı formayı giymeyi reddeden Mostafa Mohamed, bu kararı nedeniyle kadro dışında kalırken yönetimin 25 yaşındaki futbolcuya para cezası vereceği öğrenilmişti. Ayrıca Fransız basınında Mohamed'in bonservisinin alınmayacağı ifade edilmişti.

KAMPA DAVET EDİLDİ

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Tüm bunların yaşanmasının ardından Galatasaray'dan da bir hamle geldi. Buna göre; Sezon başında takımdan ayrılmak istediği için Nantes’a kiralanan Mustafa Muhammed’e teknik direktör Okan Buruk’tan onay çıkarken, Sarı kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak. Hürriyet'in haberine göre; Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes’ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Muhammed’i, Cimbom’un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edecek.

KRİTİK TARİH 15 HAZİRAN

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Sarı-kırmızılılar ocak ayında ayrılan Haris Seferovic’in yerine de golcü almazken teknik ekip Muhammed’in önümüzdeki sene santrfor rotasyonunda önemli işler yapacağı kanaatinde. Ancak sezon başında 250 bin Euro’ya Nantes’a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023’e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

DEVLER LİGİ KOZU

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Sarı kırmızılılar, sezon sonunda da çok yakın olduğu şampiyonluğa ulaşırsa Mısırlı futbolcu ile görüşüp kariyeri için Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatının önemli bir artı yazacağına da dikkat çekecek.

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