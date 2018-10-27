Galatasaray'dan Nagatomo açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden Nagatomo'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, Japon futbolcunun torakoskopi ameliyatı olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Aldığı darbeye bağlı olarak pnömotoraks teşhisi ile sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedavi altında bulunan oyuncumuz Yuto Nagatomo, öğle saatlerinde başarılı bir torakoskopi ameliyatı geçirmiştir. Bu sabah sağlık heyetimiz ve hastane doktorlarının değerlendirmesi sonrası Göğüs Cerrahı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk başkanlığında, kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce'nin de katılımıyla yapılan ameliyat sonrası durumu iyi olan oyuncumuzun 3-4 günlük nekahet süresi sonrası taburcu edilmesi planlanmaktadır" denildi.

