SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan neden ayrıldı? Erman Toroğlu Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıkladı

Son dakika: Galatasaray'dan neden ayrıldı? Erman Toroğlu Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıkladı

10.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'le alınan ayrılık kararı adeta deprem etkisi yarattı. Galatasaray tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim ile yolları ayırdığını duyururken, herkes bu ayrılığın nedenini merak ediyor. Spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında ayrılığın detaylarını paylaştı. Burak Elmas ve Fatih Terim'in arasından su sızmadığı bilinirken Toroğlu'nun anlattıkları herkesi şaşırttı. Toroğlu, "Başkan dün Terim'e 3 kez telefon açıyor ve cevap alamıyor." diye konuştu.

Son dakika: Galatasaray'dan neden ayrıldı? Erman Toroğlu Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıkladı

Son dakika haberleri Galatasaray'da gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da son olarak Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Fatih Terim ile ipler kopmuştu. Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Fatih Terim ile yolların ayrıldığını açıkladı. Herkes Fatih Terim ile yolların neden ayrıldığını merak ederken spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında ayrılığın detaylarını paylaştı.

"SPORTİF AŞ'NİN BAŞINA GEÇ"

fatih-terim-aa-1741367_2

Toroğlu geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e Sportif AŞ'nin başına geçmesi için teklif yapıldı dedi. Terim'in verdiği cevap ise ''aynı parayı verirseniz geçerim'' oldu. Yönetim bu cevaba dondu kaldı dedi.

Son dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Dördüncü dönemi böyle sona erdiSon dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Dördüncü dönemi böyle sona erdi

AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

3303990_8897a8b89b15cd24fe056d5772c4d3e7_640x640

Erman Toroğlu, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılık nedenini açıkladı. Toroğlu, "Başkan dün Terim'e 3 kez telefon açıyor ve cevap alamıyor. Sonra defalarca mesaj atıyor onlara da cevap vermiyor. Bu işten sonra ipin ucu kopuyor." dedi.

SON DAKİKA: Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Herkes Okan Buruk derken Domenec Torrent...SON DAKİKA: Fatih Terim'den sonra Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Herkes Okan Buruk derken Domenec Torrent...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Fatih Terim'den tek cümlelik ayrılık sözü!Fatih Terim'den tek cümlelik ayrılık sözü!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Erman Toroğlu Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Çalışanları dolandırdı! Zararı görünce böyle tehdit etti

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Maskenin altındaki ünlü isim olay oldu! "Beni nasıl elersiniz?"

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin kasasını dolduracak! İşte İki yıldız için ödeyeceği rakam

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Josef de Souza ile Montero birbirine girdi!

Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Eliyle falan değil, diliyle çıkartırdı!

Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Eliyle falan değil, diliyle çıkartırdı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Volkan Demirel kimsenin gözünün yaşına bakmıyor!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Canlı yayında öyle bir şey dedi ki...

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

Galatasaray'a geliyordu... Trabzonspor'dan olay hamle

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.