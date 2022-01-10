Son dakika: Galatasaray'dan neden ayrıldı? Erman Toroğlu Fatih Terim'in ayrılığının perde arkasını açıkladı

Son dakika haberleri Galatasaray'da gelmeye devam ediyor... Galatasaray'da son olarak Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Fatih Terim ile ipler kopmuştu. Sarı-Kırmızılılar yaptığı açıklamada Fatih Terim ile yolların ayrıldığını açıkladı. Herkes Fatih Terim ile yolların neden ayrıldığını merak ederken spor yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında ayrılığın detaylarını paylaştı.

"SPORTİF AŞ'NİN BAŞINA GEÇ"

Toroğlu geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'e Sportif AŞ'nin başına geçmesi için teklif yapıldı dedi. Terim'in verdiği cevap ise ''aynı parayı verirseniz geçerim'' oldu. Yönetim bu cevaba dondu kaldı dedi.

AYRILIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Erman Toroğlu, Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılık nedenini açıkladı. Toroğlu, "Başkan dün Terim'e 3 kez telefon açıyor ve cevap alamıyor. Sonra defalarca mesaj atıyor onlara da cevap vermiyor. Bu işten sonra ipin ucu kopuyor." dedi.



