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Galatasaray'dan Okan Buruk'a teklif! Dursun Özbek yönetimi sezon bitmeden harekete geçti

01.06.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da şampiyonluk mutluluğu yaşanırken bir yandan da sözleşme pazarlıkları başlandı. Sarı-kırmızılı yönetim yaşanan başarıyı devam ettirmek için Okan Buruk ile şimdiden masaya oturmayı planlıyor.

Galatasaray'dan Okan Buruk'a teklif! Dursun Özbek yönetimi sezon bitmeden harekete geçti

Kazanılan şampiyonluk sonrasında yönetim, Okan Buruk ile nikah tazelemek istiyor. Okan Buruk cephesinin de Galatasaray'da devam etmek istemesi sarı-kırmızılıları bir hayli mutlu etmiş durumda...

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

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Sezon başında bir yıllık kontrata imza atan Okan Buruk ile yeni sözleşme yapılacak. Dursun Özbek, Okan Buruk'a direkt olarak 4 yıllık sözleşme önerecek ve ücretine de zam yapacak.

PAZARLIK YOK! ''KABUL EDİYORUM''

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu teklifi direkt olarak kabul edeceği ve pazarlık bile yapmayacağı öğrenildi. Aslan'ın, yeni sezon kampını geçen yıl olduğu gibi Avusturya'da yapması bekleniyor.


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