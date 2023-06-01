Galatasaray'dan Okan Buruk'a teklif! Dursun Özbek yönetimi sezon bitmeden harekete geçti

Kazanılan şampiyonluk sonrasında yönetim, Okan Buruk ile nikah tazelemek istiyor. Okan Buruk cephesinin de Galatasaray'da devam etmek istemesi sarı-kırmızılıları bir hayli mutlu etmiş durumda...

4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Sezon başında bir yıllık kontrata imza atan Okan Buruk ile yeni sözleşme yapılacak. Dursun Özbek, Okan Buruk'a direkt olarak 4 yıllık sözleşme önerecek ve ücretine de zam yapacak.

PAZARLIK YOK! ''KABUL EDİYORUM''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu teklifi direkt olarak kabul edeceği ve pazarlık bile yapmayacağı öğrenildi. Aslan'ın, yeni sezon kampını geçen yıl olduğu gibi Avusturya'da yapması bekleniyor.



