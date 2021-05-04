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Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

04.05.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu derbi öncesinde sarı-kırmızılı cephede flaş bir gelişme yaşandı. GS TV'de yayınlanan Geçmişten Günümüze Derbiler programında 4 Ocak 2015'teki Beşiktaş-Galatasaray maçında Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara attığı gol kesildi. Geçtiğimiz günlerde oynanan Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi öncesinde de benzer bir durum yaşanmıştı. GS TV'de Belhanda'nın Gençlerbirliği'ne attığı goller sansürlenmişti.

Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Süper Lig'de 75 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 81 puanla lider olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 40. haftasındaki müsabaka 8 Mayıs Cumartesi akşamı TT Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk umudunu sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Zorlu müsabaka öncesinde Galatasaray cephesinden flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın golünü sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ın golünü yayınlamadı. İşte detaylar...

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde her hafta olduğu gibi GS TV'de geçmiş döneme ait maçlar yayınlandı. GS TV'de yayınlanan Geçmişten Günümüze Derbiler programında Burak Yılmaz'ın golünün sansürlendiği görüldü.

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Lille formasıyla harikalar yaratan Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş ağlarına bıraktığı gol yayınlanmadı.4 Ocak 2015'teki Beşiktaş ile Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı takım deplasmanda siyah-beyazlı takımı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 yenmişti.Bu müsabakayı Geçmişten Günümüze Derbiler programında yayınlanan GS TV, Melo'nun golünü ekranlara getirirken Burak Yılmaz'ın golünü ise kesti. Sosyal medyada bu karara tepki gösteren Galatasaraylı taraftalar durumun düzültilmesi talebinde bulundular.Sarı-kırmızılı takımın kulüp televizyonunda geçtiğimiz günlerde benzer bir olay daha yaşanmıştı. Olaylı bir şekilde sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın Gençlerbirliği'ne attığı goller gösterilmemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
Tanıdığım en nankör kulüp. Buna rağmen tüm futbolcular gs ye sahip çıkmışlardır.
ne kadar vefasız bir klup olduk biz ya
aman uzak dursun , Lille ona uydu , önü açık dümdüz gidiyor, burda temaslı kora kor mücadeleli oynanıyor gs da veya türkiyede ordaki gibi performans gösteremez.

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