Galatasaray'dan olay Burak Yılmaz hamlesi!

Süper Lig'de 75 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray, 81 puanla lider olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligin 40. haftasındaki müsabaka 8 Mayıs Cumartesi akşamı TT Stadı'nda oynanacak. Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk umudunu sürdürmek için mutlak kazanmak zorunda. Zorlu müsabaka öncesinde Galatasaray cephesinden flaş bir hamle geldi. Geçtiğimiz günlerde Belhanda'nın golünü sansürleyen GS TV, bu kez de Burak Yılmaz'ın golünü yayınlamadı. İşte detaylar...

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı öncesinde her hafta olduğu gibi GS TV'de geçmiş döneme ait maçlar yayınlandı. GS TV'de yayınlanan Geçmişten Günümüze Derbiler programında Burak Yılmaz'ın golünün sansürlendiği görüldü.

Lille formasıyla harikalar yaratan Burak Yılmaz'ın Galatasaray'da oynadığı dönemde Beşiktaş ağlarına bıraktığı gol yayınlanmadı.4 Ocak 2015'teki Beşiktaş ile Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve sarı-kırmızılı takım deplasmanda siyah-beyazlı takımı Felipe Melo ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-0 yenmişti.Bu müsabakayı Geçmişten Günümüze Derbiler programında yayınlanan GS TV, Melo'nun golünü ekranlara getirirken Burak Yılmaz'ın golünü ise kesti. Sosyal medyada bu karara tepki gösteren Galatasaraylı taraftalar durumun düzültilmesi talebinde bulundular.Sarı-kırmızılı takımın kulüp televizyonunda geçtiğimiz günlerde benzer bir olay daha yaşanmıştı. Olaylı bir şekilde sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın Gençlerbirliği'ne attığı goller gösterilmemişti.



