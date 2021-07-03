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Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması

03.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı gecesi yüzünden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin kısmi olarak takım çalışmalarında yer alacağı açıklandı. Ayrıca bu süreçte Omar’ın operasyonlarının da süreceği ifade edildi.

Galatasaray’dan Omar Elabdellaoui açıklaması

Galatasaray, yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlaması sonucu yüzünden yaralanan Fas asıllı Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki futbolcusu, takımla kısmi olarak antrenmanlarda yer alacak. Ayrıca Omar’ın operasyonlarının da süreceği belirtildi. Galatasaray’dan Omar ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Bireysel çalışmalarının yanı sıra önümüzdeki süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında da yer alması planlanan Omar Elabdellaoui’nin operasyonel süreçleri devam edecek."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Omar Elabdellaoui
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