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  4. Galatasaray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

Galatasaray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.01.2020 21:23 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Henry Onyekuru transferinin ardından sarı-kırmızılı yönetiminden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Onyekuru'nun bonservisi için açıklama

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak dönen Henry Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

"İŞTE BU BİZİ BİR ARADA TUTAN RUH"

Henry Onyekuru'nun dönüşü hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Dünya çapında 100 milyona yakın sempatizanımız 30 milyonu aşkın taraftarımız Onyekuru'nun yuvasına dönmesini bekledi ve istedi. En önemlisi bu. Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi. Bu Galatasaray'ı bir araya getiren, bizi bir arada tutan ruh." diye konuştu.

"DİĞER TEKLİFLERE DÖNÜP BAKMADI"

Onyekuru'nun kendisine gelen diğer teklifleri reddettiği bilgisini veren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile. Galatasaraylılık bir kültür, bir varlık bu anlamda." ifadelerini kullandı. Nijeryalı futbolcuya teşekkür eden Mustafa Cengiz, transferin hayırlı olmasını diledi.

ALBAYRAK'TAN BONSERVİS VURGUSU

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da Onyekuru'nun sezon başından beri Galatasaray'a dönmek istediğini aktarıp, "Tekrar yuvasına dönmesi nasıl bir Galatasaraylı olduğunu göstermiştir. Bu sene kiralık ileriki yıllarda da Galatasaray'ın kendi futbolcusu olarak devam etmesini diliyorum. Taraftarlarımızın çok mutlu olduğunu ifade etmek istiyorum. Onyekuru'ya çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov'a teşekkür eden Albayrak, "O da Galatasaray'a her zaman olduğu gibi yine elinden gelen katkıyı yaptı." dedi.

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