Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik hamle! Jean Ricner Bellegarde kimdir?

Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.
L'Equipe'in haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu Galatasaray ile Fiorentina'nın radarında. Strasbourg'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve birçok kulübün izlediği Jean-Ricner Bellegarde ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.
Öte yandan Jean-Ricner Bellegarde cephesinden gelen haberler henüz somut bir anlaşma veya somut bir teklif olmadığı yönünde. Galatasaray'ın kadro planlaması çalışmalarını sürdürdüğü, bu doğrultuda ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Jean-Ricner Bellegarde ise listedeki isimler arasında yer alıyor.
Jean-Ricner Bellegarde 22 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Bu sezon Strasbourg formasıyla 24 lig maçına çıkan ve 1 asist yapan Jean-Ricner Bellegarde, totalde tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi. Jean-Ricner Bellegarde 2019 yılında 2 milyon euro bedelle Strasbourg'a transfer oldu. (FutbolArena)
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