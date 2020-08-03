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Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik hamle! Jean Ricner Bellegarde kimdir?

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2020 11:33 | Son Güncelleme

Galatasaray, Strasbourg'dan ayrılmayı düşünen 22 yaşındaki genç futbolcu Ricner Bellegarder'i listesine aldı. Oyuncuyla Fiorentina da ilgileniyor.

Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik hamle! Jean Ricner Bellegarde kimdir?

Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu Galatasaray ile Fiorentina'nın radarında. Strasbourg'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve birçok kulübün izlediği Jean-Ricner Bellegarde ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.
Öte yandan Jean-Ricner Bellegarde cephesinden gelen haberler henüz somut bir anlaşma veya somut bir teklif olmadığı yönünde. Galatasaray'ın kadro planlaması çalışmalarını sürdürdüğü, bu doğrultuda ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Jean-Ricner Bellegarde ise listedeki isimler arasında yer alıyor.

JEAN-RİCNER BELLEGARDE KİMDİR?

Jean-Ricner Bellegarde 22 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Bu sezon Strasbourg formasıyla 24 lig maçına çıkan ve 1 asist yapan Jean-Ricner Bellegarde, totalde tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi. Jean-Ricner Bellegarde 2019 yılında 2 milyon euro bedelle Strasbourg'a transfer oldu. (FutbolArena)

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