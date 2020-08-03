Galatasaray'dan orta sahaya 22'lik hamle! Jean Ricner Bellegarde kimdir?

Galatasaray, Strasbourg ile yollarını ayırmayı planlayan Jean-Ricner Bellegarde'i kadrosuna katmak istiyor.

L'Equipe'in haberine göre, 22 yaşındaki genç futbolcu Galatasaray ile Fiorentina'nın radarında. Strasbourg'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve birçok kulübün izlediği Jean-Ricner Bellegarde ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi.

Öte yandan Jean-Ricner Bellegarde cephesinden gelen haberler henüz somut bir anlaşma veya somut bir teklif olmadığı yönünde. Galatasaray'ın kadro planlaması çalışmalarını sürdürdüğü, bu doğrultuda ince eleyip sık dokuduğu öğrenildi. Jean-Ricner Bellegarde ise listedeki isimler arasında yer alıyor.

JEAN-RİCNER BELLEGARDE KİMDİR?

Jean-Ricner Bellegarde 22 yaşında ve orta sahada görev yapıyor. Bu sezon Strasbourg formasıyla 24 lig maçına çıkan ve 1 asist yapan Jean-Ricner Bellegarde, totalde tüm kulvarlarda 30 maçta forma giydi. Jean-Ricner Bellegarde 2019 yılında 2 milyon euro bedelle Strasbourg'a transfer oldu. (FutbolArena)



