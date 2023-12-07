Galatasaray'dan orta sahaya dünyaca ünlü yıldız! Yaz transfer döneminde olmamıştı, devre arasında imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cuma günü Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer hareketi başlatan sarı - kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü bir futbolcu geldi.

TIELEMANS İÇİN HAREKAT

Özellikle orta sahaya takviye isteyen Buruk'un yaz transfer döneminde de talep ettiği Youri Tilemans için harekete geçildi.

İngiliz basınının haberine göre sarı - kırmızılılar, kısa süre içinde Aston Villa ile görüşmelere başlayacak.

ASTON VILLA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın transfer girişiminde bulunduğu Tielemans, Aston Villa'yı tercih etmişti.

AYRILIK KARARINI VERDİ

Burada istediği forma şansını bulamayan Belçikalı futbolcu, ilk 11'de süre alamaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 23 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 4 asistlik bir performans sergiledi.





