SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Leroy Sane adım adım geliyor...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Bayern Münih’in yıldız kanat oyuncusu Leroy Sane ile görüşmelerine hız verdi. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, sezon sonunda serbest kalacak Sane için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Leroy Sane adım adım geliyor...
Burak Kavuncu
Leroy Sane

Leroy Sane

ALM Almanya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Alman spor medyası BILD’in yaptığı habere göre, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane (29) kulübüyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Alman milli takım futbolcusunun sözleşmesi yaz aylarında sona ererken, şu ana kadar yapılan en iyi teklifin Galatasaray’dan geldiği belirtildi. 

DURSUN ÖZBEK’TEN TAM YETKİ

Screenshot_2

Gelecek sene şampiyonlar liginde zorlu maçlara çıkacaklarından dolayı kadrosunu zenginleştirmek isteyen başkan Dursun Özbek, başkan vekili Abdullah Kavukçu ile bir araya gelerek Leroy Sana transferinde tam yetki verdi. Yıldız futbolunun Bayern Münih ile olan sözleşme görüşmeleri yarıda kalınca Galatasaray transferde hızlandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk maçına çıkan Deniz Uyanık, Fransa'yı tek başına sahadan sildi!İlk maçına çıkan Deniz Uyanık, Fransa'yı tek başına sahadan sildi!
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştıCenk Tosun'un yeni adresi belli oldu! İstanbul ekibine imza atmak üzere anlaştı
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray Leroy Sane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Kuşlarını çalanları yakaladılar! Etek giydirip videoya çektiler: Sizin karınızız ağabey

Çocukların elinden düşmüyordu, yasaklandı! Toplatılıyor! İçinden çıkanlar arsenik, bor, kurşun... Karar verildi

Çocukların elinden düşmüyordu, yasaklandı! Toplatılıyor! İçinden çıkanlar arsenik, bor, kurşun... Karar verildi

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için üç oyunculu transfer teklifi! Takas için görüşme yapılacak

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır için üç oyunculu transfer teklifi! Takas için görüşme yapılacak

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı! "Onu da yeneceksiniz demişti, şimdi sonuna kadar hak veriyorum"

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı! "Onu da yeneceksiniz demişti, şimdi sonuna kadar hak veriyorum"

Volkan Demirel, Süper Lig devinin yeni transferini resmen açıkladı!

Volkan Demirel, Süper Lig devinin yeni transferini resmen açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.