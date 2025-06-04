Galatasaray'dan ortalığı ayağa kaldıracak transfer hamlesi! Leroy Sane adım adım geliyor...

Alman spor medyası BILD’in yaptığı habere göre, Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Leroy Sane (29) kulübüyle olan sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Alman milli takım futbolcusunun sözleşmesi yaz aylarında sona ererken, şu ana kadar yapılan en iyi teklifin Galatasaray’dan geldiği belirtildi.

DURSUN ÖZBEK’TEN TAM YETKİ

Gelecek sene şampiyonlar liginde zorlu maçlara çıkacaklarından dolayı kadrosunu zenginleştirmek isteyen başkan Dursun Özbek, başkan vekili Abdullah Kavukçu ile bir araya gelerek Leroy Sana transferinde tam yetki verdi. Yıldız futbolunun Bayern Münih ile olan sözleşme görüşmeleri yarıda kalınca Galatasaray transferde hızlandı.