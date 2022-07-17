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Galatasaray'dan ortalığı yıkacak transfer! Her şey hazır...

17.07.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste Umut Bozok, Joao Pedro ve Idrissa Gueye görüşmelerinde hüsran yaşayan Galatasaray, büyük bir transfer bombasına hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon ligde yaşadığı kötü sezonun ardından taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılar kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan ortalığı yıkacak transfer! Her şey hazır...

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan vekili Erden Timur ile Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün uyumlu bir şekilde çalışamaması üzerine transferde başarısızlıklar yaşanmıştı. Başkan Dursun Özbek, duruma el koydu ve önceki gün Erden Timur'u da yanına alarak Avusturya kampına geçti.

Öncelikle herkesin kendine bağlı olduğunu hatırlatan Özbek, iyi bir takım oluşturana kadar herkesin tüm gücüyle çalışmasını isterken, problemlerin daha sonra konuşulacağının altıni çizdi.

KESİN 10 NUMARA TRANSFER EDİLECEK

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Joao Pedro'yu kaçıran Galatasaray'da 10 numara bölgesi için Evander düşünülüyor. Oyuncunun temsilciliğini babası yaparken, Midtjylland şartların zorlanmasına karar verildi. Evander de olmazsa Galatasaray yeni bir 10 numara bakacak çünkü kesinlikle bir 10 numara transferi planlanıyor.

ORTALIĞI YIKACAK BİR İSİM...

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Galatasaray yönetimi ayrıca bir sürpriz transferle herkesi ters köşe yapmak istiyor. Şu ana kadar transferde beklenini veremeyen Özbek yönetimi taraftarla kucaklaşmayı planlıyor.


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transfer galatasaray
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