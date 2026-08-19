Galatasaray'dan Osimhen için 150 milyon Euro'ya ret!

Süper Lig'de yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için baş döndüren bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak adına sarı-kırmızılı kulübün kapısını rekor bir teklifle çaldı.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Al-Hilal, yıldız futbolcu için Galatasaray'a tam 150 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Ancak Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetim, gelen bu astronomik rakama rağmen teklifi düşünmeden kesin bir dille geri çevirdi. Yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutma konusundaki kararlılığını Suudi ekibine iletti.
Transfer spekülasyonlarına son noktayı koyan isim ise Victor Osimhen'in kendisi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğunu ve tamamen yeni sezona odaklandığını ifade eden tecrübeli golcü, para konusunun kendisi için bir öncelik taşımadığını belirterek Galatasaray'da kalmak istediğini bir kez daha vurguladı.
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