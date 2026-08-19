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Galatasaray'dan Osimhen için 150 milyon Euro'ya ret!

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için 150 milyon Euro'luk rekor bir teklifte bulundu. Sarı-kırmızılı yönetim bu astronomik öneriyi reddederken, Osimhen de takımda kalmak istediğini kulübe iletti.

Galatasaray'dan Osimhen için 150 milyon Euro'ya ret!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen için baş döndüren bir transfer gelişmesi yaşandı. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Hilal, Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak adına sarı-kırmızılı kulübün kapısını rekor bir teklifle çaldı.

150 MİLYON EURO REDDEDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Al-Hilal, yıldız futbolcu için Galatasaray'a tam 150 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Ancak Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı yönetim, gelen bu astronomik rakama rağmen teklifi düşünmeden kesin bir dille geri çevirdi. Yönetim, Nijeryalı golcüyü takımda tutma konusundaki kararlılığını Suudi ekibine iletti.

OSIMHEN: "PARA BENİM İÇİN ÖNCELİK DEĞİL"

Transfer spekülasyonlarına son noktayı koyan isim ise Victor Osimhen'in kendisi oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğunu ve tamamen yeni sezona odaklandığını ifade eden tecrübeli golcü, para konusunun kendisi için bir öncelik taşımadığını belirterek Galatasaray'da kalmak istediğini bir kez daha vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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