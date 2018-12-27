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Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.12.2018 19:18 | Son Güncelleme

Galatasaray, 7,5 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenerek ayrılacağı konuşulan Ozan Kabak ile ilgili resmi açıklamayı yaptı ve kararı Ozan ile menajerlerinin vereceğini belirtti.

Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması!

Galatasaray, sözleşmesinde 7,5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan ve Avrupa'dan teklif alan Ozan Kabak'ın durumuyla ilgili detayları paylaştı.

Galatasaray'ın açıklamasında, oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak için 4-5 ay önce girişimlerin başladığı ancak devre arasına kadar süre istendiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Ozan Kabak'ın geleceği ile ilgili kararı kendisinin ve menajerlerinin vereceğini belirtti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

Teknik heyetimizin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir. Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Genç oyuncumuz Ozan Kabak'ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır.

Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa'da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ozan Kabak

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