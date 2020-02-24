Galatasaray'dan Ozan Tufan göndermeli paylaşım

Fenerbahçe derbisinde elde edilen galibiyet sonrası Galatasaray’da büyük mutluluk yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisini sosyal medyada da kutluyor.

Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, Fenerbahçe maçında golleri atan futbolcuların fotoğrafı paylaşılırken, "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadelerine yer verildi.

OZAN TUFAN MAÇ SONRASI İSYAN ETMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Burada söylenecek bir şey yok! Konuşacak birisi varsa o da Halil Umut Meler. Maç başından bu yana Serdar Aziz ile bana 'Çok itiraz ediyorsunuz, sarı kart göstereceğim' diyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Halil Umut Meler çok sempatik bulduğum hakem ama buraya başka şeyle gelmiş! Bir tarihi burada yok ettiler! Futbol yok sahada, Ömer Bayram milli takımdan arkadaşım diyor ki; hakem buraya gelirken iyi niyetli gelmemiş, size de bize de... Bunu Galatasaraylı oyuncu diyor. TFF gözlemcisi Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ben ceza alabilirim umrumda değil ama konuşmak zorundayım. Dudağım kanıyor, kart yok! Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadelerini kullanmıştı.

