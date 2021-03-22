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Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifi

22.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayışlarına da hız vermişken Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunulduğu belirtildi. Van Aanholt, 24 Mart Çarşamba günü Milli Takımımız ile İstanbul'da karşılaşacak Hollanda'nın da kadrosunda yer alıyor.

Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık sözleşme teklifi

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürürken önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Sarı-Kırmızılılar'da ilk hedef kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Marcelo Saracchi'nin yerine önemli bir ismi eklemek. Daily Mail'in duyurduğu habere göre Galatasaray, Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Patrick van Aanholt için teklifini yaptı.

Hollandalı sol bekin Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yapılan görüşmelerde henüz olumlu bir sonuca varılamadı. Van Aanholt'un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken kurallar gereği başka takımlarla da görüşme şansı bulunuyor. Bu doğrultuda devreye giren Galatasaray'ın tecrübeli oyuncu için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunduğu aktarılmakta.

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Van Aanholt'un Galatasaray'dan aldığı teklif ile maaşında önemli bir yükselme sağlayabileceği aktarılıyor. Galatasaray'ın oyuncuya haftalık 55 bin Pound'luk teklif sunduğu bunun da oyuncunun kazancında ciddi bir artış yaratacağı belirtilirken teklifin yaklaşık olarak yıllık 3 milyon Euro düzeyinde olması planlanıyor.

Ağustos ayında 31 yaşını dolduracak Van Aanholt'un kariyerinin son bölümünde böyle büyük bir anlaşmaya sıcak bakabileceği belirtilirken Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin de kendisi adına değerli olduğu aktarılıyor.

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