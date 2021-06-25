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Galatasaray'dan Paulinho bombası! Resmi teklif açıklaması

25.06.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan Paulinho bombası... Brezilyalı yıldızın annesi Erica Nascimento, oğlu Paulinho'nun Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı. 2019 yılında Barcelona'dan 42 milyon euro karşılığında Guangzhu Evergrande'ye transfer olan Paulinho, kulübüyle olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Galatasaray'dan Paulinho bombası! Resmi teklif açıklaması

Fatih Terim’i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı.Çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekibin gündemine bomba bir isim geldi.Galatasaray'ın Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho'yu kadrosuna katmak için teklif yaptığını Brezilyalı yıldızın annesi açıkladı.

"OĞLUMA GALATASARAY'DAN TEKLİF VAR"

Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, ''Oğluma; Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Galatasaray'dan teklif var" dedi.

42 MİLYON BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Mundo Deportivo'ya konuşan Erica, "Ben, özellikle eşim (Marcos) ve tüm aile Corinthians hayranıyız. Corinthians'a dönüşünü destekliyoruz ama bu sefer karar sadece bize ait. Bence bu takım Avrupa'dan olmalı.'' diye konuştu.Sambacı 2019'da Barcelona'dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılmıştı.


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