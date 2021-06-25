Galatasaray'dan Paulinho bombası! Resmi teklif açıklaması

Fatih Terim’i Florya'ya geri döndüren Burak Elmas ve ekibi transfer için kolları sıvadı.Çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekibin gündemine bomba bir isim geldi.Galatasaray'ın Çin'den ayrılan ve halen boşta eski Barcelona'lı Paulinho'yu kadrosuna katmak için teklif yaptığını Brezilyalı yıldızın annesi açıkladı.

"OĞLUMA GALATASARAY'DAN TEKLİF VAR"

Paulinho'nun annesi Erica Nascimento, ''Oğluma; Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Galatasaray'dan teklif var" dedi.

42 MİLYON BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Mundo Deportivo'ya konuşan Erica, "Ben, özellikle eşim (Marcos) ve tüm aile Corinthians hayranıyız. Corinthians'a dönüşünü destekliyoruz ama bu sefer karar sadece bize ait. Bence bu takım Avrupa'dan olmalı.'' diye konuştu.Sambacı 2019'da Barcelona'dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle ayrılmıştı.



