Galatasaray'dan peş peşe 5 imza birden! Sezon bitmeden Muslera, Barış Alper, Torreira, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri uzatıldı

Galatasaray; Torreira, Muslera, Kaan Ayhan, Barış Alper ve Abdülkerim Bardakçı ile yeni sözleşme imzaladı.

"FUTBOLU GALATASARAY'DA BIRAKMASINI İSTİYORUM"

Dursun Özbek: "Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum. Futbolu Galatasaray'da bırakmasını istiyorum."

"KİMİLERİ SANA BURUK KIVIRDI, BİZ SENDEN HİÇ ŞÜPHE ETMEDİK"

Dursun Özbek: "Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."

Abdülkerim Bardakcı: "Başkanımıza ve Erden abiye çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin parçası olmaktan dolayı gurur ve onur duydum. Bu kulübe uzun yıllar hizmet edip, efsaneler arasına girmek istiyoruz. İnşallah hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerlerim."

"LUCAS TORREİRA TAKIMIMIZIN ENERJİ KÜPÜ, ORTA SAHAMIZIN DİNAMOSU"

Dursun Özbek: "Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

Lucas Torreira: "Herkese çok teşekkür ederim. Muslera'ya ayrıca teşekkür ederim, çünkü onun sayesinde geldim."

"KAAN KARDEŞİM, HER ZAMAN GÖREVE HAZIRDIR"

Dursun Özbek: "Kaan kardeşim, her zaman göreve hazırdır. İhtiyaç olduğunda her pozisyonda oynayıp, aklını ve kalbini kullanan çok değerli bir sporcumuz. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu takımın formasını giyiyormuş gibi hissettirdiğin için sana da teşekkür ediyorum."

Kaan Ayhan: "Hocamıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Bir başarıya imza attık ki böyle bir karar yönetim tarafından alındı. Çok mutluyum. Buraya gelmeyi değil, burada kalmayı çok daha zor olarak görüyorum. İnşallah daha büyük başarılara imza atarız."

"SOKAKTA GOL ATAN ÇOCUKLAR 'BARIŞ ALPER' DİYE BAĞIRARAK SEVİNMEYE BAŞLADILAR"

Dursun Özbek: "Sevgili Barış, Türk futbolunun son dönemdeki yükselen yıldızı. Sokaklarda top oynayan çocuklar gol attıktan sonra artık Barış Alper diye sevinmeye başladı. Bu azmindan en ufak bir parça bile kaybetmemeni diliyorum."





