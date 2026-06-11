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Galatasaray'dan peş peşe transfer şov! İki tanesi dünya yıldızı

Üst üste 4. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray transferde durmuyor. Leao ve Van Dijk'in yanı sıra iki sürpriz isim daha masada.

Galatasaray'dan peş peşe transfer şov! İki tanesi dünya yıldızı
Emre Şen

Süper Lig'de ambargo koyduğu şampiyonluk kupasını üst üste 4. kez müzesine götüren Galatasaray, Avrupa'da kalıcı başarı hedefiyle transfer dönemine adeta fırtına gibi giriyor. Sarı-kırmızılı kulübün kurmayları, taraftarı sokağa dökecek ve dünya basınında geniş yankı uyandıracak devasa bir kadro operasyonu için düğmeye bastı.

DÜNYA YILDIZLARI: LEAO VE VAN DIJK

Galatasaray dan peş peşe transfer şov! İki tanesi dünya yıldızı 1

Hücum ve savunma hattını tartışmasız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetiminin ilk hedefleri akıllara durgunluk verecek cinsten. Sarı-kırmızılıların, Milan'ın Portekizli süperstarı Rafael Leao'yu hücum hattına, Liverpool'un efsanevi Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'i ise savunmanın merkezine monte etmek için dev bir bütçe ayırdığı ve resmi temaslara başladığı belirtiliyor.

ORTA SAHAYA JOAO GOMES DİNAMOSU

Transfer listesi sadece bu iki dünya yıldızıyla sınırlı değil. Merkez orta sahada tempoyu ve dinamizmi artırmayı hedefleyen Galatasaray teknik heyeti, gözünü İngiltere'ye dikti. Sarı-kırmızılıların, Wolverhampton forması giyen yetenekli Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes için de devreye girdiği ve oyuncunun menajeriyle ilk dirsek temasını kurduğu öne sürüldü.

DAVINSON SANCHEZ İHTİMALİNE KARŞI ALEXSANDRO

Galatasaray dan peş peşe transfer şov! İki tanesi dünya yıldızı 2

Öte yandan takımın mevcut yıldızlarına gelen teklifler de yönetimin B planlarını hazır tutmasına neden oluyor. Avrupa kulüplerinin radarından düşmeyen Davinson Sanchez'in astronomik bir bedelle takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran idarecilerin, stoper rotasyonu için Lille forması giyen Brezilyalı savunmacı Alexsandro'yu da alternatifler listesinde ilk sırada gündemde tuttuğu öğrenildi.

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