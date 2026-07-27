Beşiktaş yanıt bekliyordu! Mohamed Salah transferinde olanlar oldu

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Mohamed Salah transferinde kritik aşamaya gelindi. Siyah-beyazlı yönetimin Mısırlı yıldız için son teklifini ilettiği, artık oyuncu cephesinden gelecek yanıtın beklendiği öğrenildi.

YENİ PÜRÜZLER ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre görüşmelerde yalnızca maaş ve menajerlik ücreti değil, ticari haklar da masaya yatırıldı. Salah'ın temsilcisi Ramy Abbas'ın menajerlik komisyonunu 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya indirdiği belirtilirken, bu kez imaj hakları ve forma satışından alınacak pay konusunda taraflar arasında görüş ayrılığı yaşandığı ifade edildi.

Haberde, Abbas'ın bu kalemlerde beklentisini yükselttiği ve Beşiktaş yönetiminin söz konusu taleplere sıcak bakmadığı aktarıldı. Yapılan maliyet hesaplarında, hedeflerin gerçekleşmesi halinde bu ödemelerin neredeyse oyuncunun yıllık maaşına yaklaşabileceği değerlendirildi.

SON TEKLİFİN RAKAMI DİKKAT ÇEKTİ

Sabah gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Mohamed Salah'a son teklifini iletti. Maaş ve performansa bağlı bonusların da yer aldığı paketin toplam değerinin yaklaşık 20 milyon euro seviyesine ulaştığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlı yönetimin, transferin finansmanını forma satışları ve reklam gelirleriyle dengelemeyi planladığı, bu nedenle oyuncu tarafının ticari gelirlerden ek pay talebini kabul etmediği kaydedildi.

KARAR KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Haberde, Beşiktaşlı yetkililerin oyuncuya sunabilecekleri en iyi teklifi yaptıkları görüşünde olduğu belirtildi. Tarafların Ramy Abbas ile bir kez daha masaya oturmasının beklendiği, transfer sürecinin ise kısa süre içinde olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.