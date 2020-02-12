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Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 12.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Türkiye Kupası'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da forvet hattında hangi futbolcunun oynayacağı merak ediliyor. Kolombiyalı golcü Falcao'nun Alanya maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 2-0'ın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gol umudu yine Adem Büyük olacak.

FALCAO RİSKE EDİLMEYECEK, ANDONE HAZIRDA BEKLİYOR

Falcao'nun bu maça yetişip yetişmeyeceği merak edilirken kondisyonerler eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcünün bugün oynanacak Alanya maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in kupadaki kritik 90 dakikada forvette yine Adem Büyük'e yer vereceği ifade edilirken Florin Andone de formasına kavuşacak. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında kulübede yer almasına karşın riske atılmayan Rumen golcü sahalara dönecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Andone'ye yarınki maçta süre vereceği, Romen golcüyü ikinci yarıda oyuna sürmeyi planladığı belirtildi.

(FUTBOL ARENA)


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BUNUN HERYERİ RİSKE EDİLSE NOLACAK BALKAO (BALONCAO) NUN
cam adam
Takımlarımız neden bu kadar büyük borç batağında? işte bu yüzden sakat futbolcuyu alıp deve yüküyle para verirsen batarsın Avrupa da beş yılda kazanamayacağı parayı Galatasaray da oynamadan kazandı ama tabi yöneticilerin cebinden çıkmadığı için onların umurunda olduğu sanmıyorum
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