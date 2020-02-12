Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 2-0'ın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gol umudu yine Adem Büyük olacak.

FALCAO RİSKE EDİLMEYECEK, ANDONE HAZIRDA BEKLİYOR

Falcao'nun bu maça yetişip yetişmeyeceği merak edilirken kondisyonerler eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcünün bugün oynanacak Alanya maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in kupadaki kritik 90 dakikada forvette yine Adem Büyük'e yer vereceği ifade edilirken Florin Andone de formasına kavuşacak. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında kulübede yer almasına karşın riske atılmayan Rumen golcü sahalara dönecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, Andone'ye yarınki maçta süre vereceği, Romen golcüyü ikinci yarıda oyuna sürmeyi planladığı belirtildi.

(FUTBOL ARENA)



