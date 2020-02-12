Galatasaray'dan Radamel Falcao kararı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. 2-0'ın rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da gol umudu yine Adem Büyük olacak.
Falcao'nun bu maça yetişip yetişmeyeceği merak edilirken kondisyonerler eşliğinde çalışan Kolombiyalı golcünün bugün oynanacak Alanya maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in kupadaki kritik 90 dakikada forvette yine Adem Büyük'e yer vereceği ifade edilirken Florin Andone de formasına kavuşacak. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve Alanyaspor, Kasımpaşa maçlarında kulübede yer almasına karşın riske atılmayan Rumen golcü sahalara dönecek.
Teknik Direktör Fatih Terim'in, Andone'ye yarınki maçta süre vereceği, Romen golcüyü ikinci yarıda oyuna sürmeyi planladığı belirtildi.
(FUTBOL ARENA)
Ersun Yanal'dan flaş açıklamalar
F.Bahçe güle oynaya yarı finalde
G.Saraylı yıldıza İtalya'dan talipler var
Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"
Trabzonsporlu yıldız PFDK'ya sevk edildi
Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Okuyucu Yorumları 3 yorum