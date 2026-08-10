Galatasaray'dan rakipleri korkutacak Osimhen kararı!

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Avrupa transfer pazarının en gözde isimlerinden biri olmaya devam eden Victor Osimhen'in geleceği netleşiyor. Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcünün takımda kalması yönünde kesin bir tavır ortaya koydu.

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERE KAPALI

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yoğun ilgisine maruz kalan yıldız santrfor için Galatasaray'ın duruşu belli oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Avrupa devlerinden ne kadar cazip bir ilgi olursa olsun, Victor Osimhen için masaya getirilecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

120-140 MİLYON EURO BEKLENTİSİ İPTAL

Sezon başında kulislerde konuşulan senaryolara göre, oyuncu için ancak 120-140 milyon Euro bandında rekor bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yönetim tarafından gözden geçirilebileceği ifade ediliyordu. Ancak gelinen son noktada sarı-kırmızılı cephe bu düşünceyi tamamen rafa kaldırdı. Yönetim, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan Osimhen'i astronomik rakamlar karşılığında dahi elden çıkarmayı düşünmüyor.