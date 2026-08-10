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Galatasaray'dan rakipleri korkutacak Osimhen kararı!

Galatasaray, Avrupa devlerinin yakın takibinde olan dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için transfer kapılarını tamamen kapattı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon başındaki astronomik bonservis beklentisini de iptal ederek gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeme kararı aldı.

Galatasaray'dan rakipleri korkutacak Osimhen kararı!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen ve Avrupa transfer pazarının en gözde isimlerinden biri olmaya devam eden Victor Osimhen'in geleceği netleşiyor. Galatasaray yönetimi, Nijeryalı golcünün takımda kalması yönünde kesin bir tavır ortaya koydu.

AVRUPA'DAN GELEN TEKLİFLERE KAPALI

Galatasaray dan rakipleri korkutacak Osimhen kararı! 1

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yoğun ilgisine maruz kalan yıldız santrfor için Galatasaray'ın duruşu belli oldu. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Avrupa devlerinden ne kadar cazip bir ilgi olursa olsun, Victor Osimhen için masaya getirilecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

120-140 MİLYON EURO BEKLENTİSİ İPTAL

Galatasaray dan rakipleri korkutacak Osimhen kararı! 2

Sezon başında kulislerde konuşulan senaryolara göre, oyuncu için ancak 120-140 milyon Euro bandında rekor bir teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yönetim tarafından gözden geçirilebileceği ifade ediliyordu. Ancak gelinen son noktada sarı-kırmızılı cephe bu düşünceyi tamamen rafa kaldırdı. Yönetim, şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip olan Osimhen'i astronomik rakamlar karşılığında dahi elden çıkarmayı düşünmüyor.

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galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu dövüş horozu nu 140 TL ye alan olurmuki yada GS den başka takıma niye oyuncu gitmiyor onu sormak lazım demekki türk hakemi olmadan GS li başka yerde yapamaz oynayamaz
merak etmeyin kimse almaz..algı yapmayın yaşı 30 a yanaşmış oyuncuya avrupada kimse vermez bu parayı...sözleşme bitene kadar burada kalır
Aslında kimse istemedi sadece çincon şov.
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