Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark! Şaşırtan rakam...

Başkentte Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetle zirvedeki yerini daha da sağlamlaştıran Galatasaray, sadece skor üstünlüğüyle değil sahaya yansıttığı oyun gücüyle de şampiyonluk yolunda rakiplerine gözdağı veriyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sezon boyunca ortaya koyduğu istatistiklerle ligin en baskın takımı olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

HÜCUMDA LİGİN ZİRVESİNDE

Galatasaray, bu sezon hücum performansıyla rakiplerinden açık ara ayrılıyor. 69 golle ligin en fazla gol atan takımı konumunda bulunan Sarı-Kırmızılılar, 61.7 gol beklentisi değeriyle de üretkenliğini rakamlara döküyor. Bu veriler, takımın sadece sonuca değil oyunun kalitesine de hükmettiğini gösteriyor.

CEZA SAHASINDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Rakip ceza sahasında 866 kez topla buluşan Galatasaray, bu alanda da ligin en etkili takımı olarak öne çıkıyor. Sürekli hücum eden ve rakip savunmaları zorlayan yapı, takımın oyun anlayışının en belirgin göstergelerinden biri.

KANATLARDAN ETKİLİ ORGANİZASYON

Hücum çeşitliliğini artıran kanat oyununda da dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar, 198 isabetli orta ile önemli bir istatistiğe ulaştı. Bu organizasyonlar, takımın farklı hücum planlarıyla rakiplerini zorladığını ortaya koyuyor.

POZİSYON ÜRETİMİNDE FARK YARATIYOR

Galatasaray’ın 107 net gol pozisyonuna ulaşması, hücumdaki sürekliliğin en somut göstergesi olarak dikkat çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekip, sadece puan tablosunda değil, oyunun tüm temel parametrelerinde de rakiplerinden ayrılarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu kanıtlıyor.