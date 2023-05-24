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Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi! 3 oyuncu için biçtikleri değer 85 milyon euro...

24.05.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi. Takımın yıldızlarından Sacha Boey, Nelsson ve Zaniolo için biçilen bonservis ücretleri yavaş yavaş belli oldu. Bu üç oyuncuya da şimdiden teklifler gelirken sarı-kırmızılı yönetimin beklentisi ortaya çıktı.

Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi! 3 oyuncu için biçtikleri değer 85 milyon euro...
Victor Nelsson

Victor Nelsson

DAN Danimarka
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da şampiyonluk yoluna gidilirken en önemli üç oyuncusuna Avrupa'dan teklifler yağıyor. Sacha Boey, Nelsson ve Zaniolo'ya daha sezon bitmeden birçok teklifin gelmesi sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

TOPLAM 85 MİLYON EURO

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Galatasaray yönetiminin bu üç oyuncunun satışından elde edilecek rakam olarak 85 milyon euro hedefi var. Galatasaray, Sacha Boey ve Victor Nelsson transferinden en az 50 milyon, Zaniolo'dan ise 35 milyon euro bekliyor.

ÖZEL BİR KADRO KURULACAK

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Bu üç oyuncunun olası gidişi sonrası elde edilecek bonservislerle özel bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yöneticiler şimdiden oyuncu arayışlarına başladı.


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