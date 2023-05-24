Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi! 3 oyuncu için biçtikleri değer 85 milyon euro...

Galatasaray'da şampiyonluk yoluna gidilirken en önemli üç oyuncusuna Avrupa'dan teklifler yağıyor. Sacha Boey, Nelsson ve Zaniolo'ya daha sezon bitmeden birçok teklifin gelmesi sarı-kırmızılıları harekete geçirdi.

TOPLAM 85 MİLYON EURO

Galatasaray yönetiminin bu üç oyuncunun satışından elde edilecek rakam olarak 85 milyon euro hedefi var. Galatasaray, Sacha Boey ve Victor Nelsson transferinden en az 50 milyon, Zaniolo'dan ise 35 milyon euro bekliyor.

ÖZEL BİR KADRO KURULACAK

Bu üç oyuncunun olası gidişi sonrası elde edilecek bonservislerle özel bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yöneticiler şimdiden oyuncu arayışlarına başladı.



