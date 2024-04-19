Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Sarı-Kırmızılılar 16'da imza töreni yapılacağını duyurdu

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklama futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapılacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."

✍️ Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir.



ℹ️ İmza töreninde akreditasyon uygulanmayacak olup, basın kartı veya kurum kartı olan basın mensupları katılım… pic.twitter.com/Q6JLAwXTPI