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  4. Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Sarı-Kırmızılılar 16'da imza töreni yapılacağını duyurdu

Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Sarı-Kırmızılılar 16'da imza töreni yapılacağını duyurdu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 13:06
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada bugün saat 16.00'da a takım oyuncularıyla sözleşme yenileme töreni yapacağı duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklama futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapılacağını duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."


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