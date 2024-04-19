Galatasaray'dan resmi açıklama geldi! Sarı-Kırmızılılar 16'da imza töreni yapılacağını duyurdu

Galatasaray resmi kanallarından yapılan açıklama futbol a takım oyuncularıyla bugün saat 16.00'da sözleşme yenileme töreni yapılacağını duyurdu.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir."
✍️ Futbol A Takımı oyuncularımızla bugün saat 16.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta sözleşme yenileme kapsamında imza töreni gerçekleştirilecektir.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 19, 2024
ℹ️ İmza töreninde akreditasyon uygulanmayacak olup, basın kartı veya kurum kartı olan basın mensupları katılım… pic.twitter.com/Q6JLAwXTPI